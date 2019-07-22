Андрій Садовий вже не лідер «Самопомочі». Фото: samopomich.ua

https://racurs.ua/ua/n124583-sadovyy-vyrishyv-pity-z-posady-golovy-samopomochi.html

Ракурс

Мер Львова Андрій Садовий покидає посаду очільника політичної сили «Самопоміч».

Loading...

Лідер партії, яка провалила позачергові парламентські вибори, заявив, що повинен подати у відставку, оскільки не привів партію до перемоги. Про це Садовий повідомив 21 липня у коментарі ТСН.

Не можна бути одночасно мером і лідером партії. Це дуже важко. Я побачив це за ці п’ять років. Моя робота — це мер Львова. Думаю, що є такий нормальний демократичний принцип: якщо ти не привів партію до перемоги, то ти повинен подати у відставку. Партія повинна обрати нового керівника", — наголосив Садовий.

Львівський міський голова додав, що планує залишитися членом партії. При цьому він відмовився називати ім’я наступного лідера «Самопомочі».

Згідно з результатами Національного екзит-полу, партія «Самопоміч» на дострокових виборах до Верховної Ради України набрала 0,7% голосів.

Нагадаємо, у червні партія «Самопоміч» оголосила список кандидатів на позачергові вибори до Верховної Ради. Першим номером цієї політичної сили тоді значився мер Львова та лідер «Самопомочі» Андрій Садовий. В п’ятірку перших увійшли депутат Одеської міської ради Ольга Квасницька, антикорупційна активістка Олександра Дрік, депутат Харківської обласної ради Тетяна Бідняк та заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд.