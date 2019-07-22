Святослав Вакарчук. Фото: goloszmin.org

https://racurs.ua/ua/n124582-partiya-golos-gotova-proponuvaty-vakarchuka-na-posadu-premiera.html

Ракурс

Святослава Вакарчука в політичній партії «Голос» готові пропонувати на посаду нового глави українського уряду.

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У політичній силі хочуть спершу дочекатися результатів позачергових виборів до Верховної Ради. Про це 21 липня на брифінгу заявила глава виборчого штабу «Голосу» Юлія Клименко, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

На прем'єр-міністра готові пропонувати Вакарчука, але питання, — хто буде формувати уряд. Давайте дочекаємося остаточних результатів, і тоді будемо вести конкретні розмови, — зазначила вона.

Клименко наголосила, що Вакарчук не ставить собі за самоціль стати главою Кабінету міністрів. Вона відзначила, що партія, яка перемогла на парламентських виборах, повинна нести повну відповідальність за нового прем'єр-міністра.

Нагадаємо, після оголошення остаточних результатів Національного екзит-полу президент України Володимир Зеленський запросив лідера партії «Голос» Святослава Вакарчука поговорити про посаду прем'єр-міністра. Глава держави відзначив, що новим очільником уряду повинна бути особа, яка раніше ніколи не була в політиці.