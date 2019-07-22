Підкуп виборців фіксували на виборах. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n124581-pidkup-vyborciv-u-sluzi-narodu-nazvaly-cinu-za-golos-ukrayincya-na-vyborah-do-rady.html

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Підкуп виборців мав місце на позачергових виборах до Верховної Ради.

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Деякі політичні сили купували голоси громадян України за 350−500 грн. Про це 21 липня на брифінгу заявив керівник виборчого штабу партії «Слуга Народу» Олександр Корнієнко, передає прес-служба політичної сили.

Ціна голосу на дочасних парламентських виборах знецінилась — 350−500 грн. На деяких округах платили до 500 грн за голос, — зазначив Корнієнко.

Загалом за день виборів у партії «Слуга народу» зафіксували сотні порушень на виборах до Верховної Ради. Фіксувалися не лише підкуп виборців, але й незаконна агітація та виніс бюлетенів.

Корнієнко зазначив, що підкуп виборців фіксувався на 137-му окрузі в Одеській області, а на округах у Полтавській та Херсонській областях були підвози виборців до місця голосування.

Нагадаємо, на позачергових виборах до Верховної Ради фіксували низку порушень. Наприклад, у Львові виявили жінку, яка взяла 10 бюлетенів та пішла з ними голосувати. Порушення було встановлено вже після того, як жінка вкинула бюлетені до скриньки. В Одеській області у місті Подільськ виборець проголосувала за інших громадян на території дільниці.