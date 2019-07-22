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Подкуп избирателей фиксировали на выборах. Фото: Прямий

Подкуп избирателей: в «Слуге народа» назвали цену за голос украинца на выборах в Раду

22 июл 2019, 00:29
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Подкуп избирателей имел место на внеочередных выборах в Верховную Раду.

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Некоторые политические силы покупали голоса граждан Украины за 350−500 грн. Об этом 21 июля на брифинге заявил руководитель избирательного штаба партии «Слуга Народа» Александр Корниенко, передает пресс-служба политической силы.

Цена голоса на досрочных парламентских выборах обесценилась — 350−500 грн. На некоторых округах платили до 500 грн за голос, — отметил Корниенко.

Всего за день выборов в партии «Слуга народа» зафиксировали сотни нарушений на выборах в Верховную Раду. Фиксировались не только подкуп избирателей, но и незаконная агитация и вынес бюллетеней.

Корниенко отметил, что подкуп избирателей фиксировался на 137-м округе в Одесской области, а на округах в Полтавской и Херсонской областях были подвозы избирателей к месту голосования.

Напомним, на внеочередных выборах в Верховную Раду фиксировали ряд нарушений. Например, во Львове обнаружили женщину, которая взяла 10 бюллетеней и пошла с ними голосовать. Нарушение было установлено уже после того, как женщина бросила бюллетени в урну. В Одесской области в городе Подольск избиратель проголосовал за других граждан на территории участка.

Источник: Ракурс


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