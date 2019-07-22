Выборы в Украине. Фото: Народная правда

https://racurs.ua/n124580-rezultaty-vyborov-v-radu-po-okrugam-na-lvovschine-lidiruet-yaroslav-dubnevich-a-na-donetchine.html

Ракурс

Стали известны фамилии мажоритарщиков, которые по данным ЦИК набирают большинство голосов в своем округе.

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В Винницкой области в многомандатном избирательном округе № 13 побеждает Петр Юрчишин, а в округе № 14 лидирует Ирина Борзова. Лидером гонки в округе № 16 Геннадий Вацак. Об этом 21 июля сообщает Центральная избирательная комиссия.

На Волыни в округе № 22 побеждает Игорь Палица, а в Днепропетровской области в округах № 27 и № 32 лидируют Игорь Майданко и Елена Криворучкина. В Донецкой области в округе № 47 побеждает Вадим Лях, № 50 — Руслан Требушкин, № 57 — Вадим Новинский, № 58 Сергей Магера.

В Житомирской области в округе № 62 лидером выборов является Сидор Кизин, № 67 Виктор Развадовский. На Закарпатье в округе № 68 побеждает Иосиф Борто, № 70-Иван Дрогобецкий. В Запорожской области в округе № 76 выигрывает Валерий Прозапас, а в Ивано-Франковской области в округе № 83 лидирует Оксана Савчук, № 84 — Роман Вирастюк.

На Киевщине в округе № 91 лидер Олег Дунда, № 92 — Александр Ференец, № 94 — Александр Дубинский. В Кировоградской области в округе № 38 побеждает Игорь Мурдий, № 101 Юрий Кузбит, № 102 Олесь Довгий, № 103 Александр Поворознюк.

На Львовщине в округе № 120 лидирует Ярослав Дубневич, на Николаевщине в округе № 130 побеждает Игорь Негулевский. В Одесской области в округе № 138 побеждает Степан Чернявский.

В Полтавской области в округе № 144 лидирует Ирина Кузьменко, № 146 — Юрий Шаповалов, № 147 — Олег Кулинич. На Ровенщине в округе № 153 лидирует Роман Иванисов, а в № 152 — Александр Курсик. На Тернопольщине в округе № 164 побеждает Михаил Головко, а в округе № 167 Владимир Шматко. На Харьковщине в округе № 171 — Виктория Кинзбурская.

На Херсонщине в округе № 171 побеждает Сергей Хлань. В Хмельницкой области в округах № № 189, 190, 192, 193 побеждают соответственно Лена Копачук, Роман Мацола, Александр Герега, Владимир Мельниченко. В Черновицкой области лидером округа № 204 является Валерий Божок. В Киеве в округах № № 221 и 223 лидируют Анна Портнова и Людмила Буймистер.

Напомним, окончательные данные Национального экзит-пола, обновлены по состоянию на 20.00, свидетельствуют о том, что преодолели 5-процентный проходной барьер в Верховную Раду пять политических партий.