«Партия Шария» получит государственное финансированиеhttps://racurs.ua/n124579-partiya-shariya-poluchit-gosudarstvennoe-finansirovanie.htmlРакурс
«Партия Шария», которую основал видеоблоггер Анатолий Шарий получит деньги из государственного бюджета.
Политическая сила получит государственное финансирование, поскольку набрала 3,1% голосов избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду. Все партии, которые набирают на парламентских выборах более 2%, финансируются из госбюджета. Об этом сообщает «Радіо Свобода» со ссылкой на данные Национального экзит-пола.
Кроме того, финансирование из госбюджета могут получить до 11 политических сил — от «Слуги народа» (44,2%) до «Свободы» (2,1%).
Меньше 5% и более 2% голосов избирателей на выборах набирают Всеукраинское объединение «Свобода» (2,1%), «Украинская стратегия Гройсмана» (2,2%), Радикальная партия Олега Ляшко (2,8%), «Оппозиционный блок» (3,3%), «Сила и Честь» (4,3%)
Напомним, 15 июля Верховный суд признал законным решение Центральной избирательной комиссии об отмене регистрации блдогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты.