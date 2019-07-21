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Ракурс
«Партия Шария» получит средства из госбюджета. Фото: YouTube

«Партия Шария» получит государственное финансирование

21 июл 2019, 23:12
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«Партия Шария», которую основал видеоблоггер Анатолий Шарий получит деньги из государственного бюджета.

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Политическая сила получит государственное финансирование, поскольку набрала 3,1% голосов избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду. Все партии, которые набирают на парламентских выборах более 2%, финансируются из госбюджета. Об этом сообщает «Радіо Свобода» со ссылкой на данные Национального экзит-пола.

Кроме того, финансирование из госбюджета могут получить до 11 политических сил — от «Слуги народа» (44,2%) до «Свободы» (2,1%).

Меньше 5% и более 2% голосов избирателей на выборах набирают Всеукраинское объединение «Свобода» (2,1%), «Украинская стратегия Гройсмана» (2,2%), Радикальная партия Олега Ляшко (2,8%), «Оппозиционный блок» (3,3%), «Сила и Честь» (4,3%)

Напомним, 15 июля Верховный суд признал законным решение Центральной избирательной комиссии об отмене регистрации блдогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты.

Источник: Ракурс


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