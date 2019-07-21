«Партія Шарія» отримає кошти з держбюджету. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n124579-partiya-shariya-otrymaie-derjavne-finansuvannya.html

Ракурс

«Партія Шарія», яку заснував відеоблогер Анатолій Шарій отримає гроші з державного бюджету.

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Політична сила отримає державне фінансування оскільки набрала 3,1% голосів виборців на позачергових виборах до Верховної Ради. Всі партії, які набирають на парламентських виборах більше 2%, фінансуються з держбюджету. Про це повідомляє «Радіо Свобода» із посиланням на дані Національного екзит-полу.

Крім того, фінансування з держбюджету можуть отримати до 11 політичних сил — від «Слуги народу» (44,2%) до «Свободи» (2,1%).

Менше 5% та більше 2% голосів виборців на виборах набирають Всеукраїнське об'єднання «Свобода» (2,1%), «Українська стратегія Гройсмана» (2,2%), Радикальна партія Олега Ляшка (2,8%), «Опозиційний блок» (3,3%), «Сила і Честь» (4,3%)

Нагадаємо, 15 липня Верховний суд визнав законним рішення Центральної виборчої комісії щодо скасування реєстрації блдогера Анатолія Шарія кандидатом у народні депутати.