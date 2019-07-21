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ЦВК рахує голоси. Фото: Ракурс
ЦВК рахує голоси (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n124578-cvk-rahuie-golosy-translyaciya.htmlРакурс
Центральна виборча комісія обробляє протоколи про підсумки голосування українців на виборах до Верховної Ради України.
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Інформація про підрахунок голосів оновлюється на сайті Центрвиборчкому. Окрім того, в мережі тривають онлайн-трансляції, на яких відображено табло ЦВК, де оперативно надають дані.
За підсумками опрацювання перших електронних протоколів, зі значним відривом від опонентів лідером уподобань українців є президентська партія «Слуга народу».
За даними ЦВК, явка виборців по Україні становить майже 50%.
Національний екзит-пол продемонстрував, що до парламенту дев’ятого скликання проходить п’ять партій: «Слуга народу», «Опозиційна платформа — За життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос».
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