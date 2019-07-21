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ЦВК рахує голоси. Фото: Ракурс

ЦВК рахує голоси (ТРАНСЛЯЦІЯ)

21 лип 2019, 22:53
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Центральна виборча комісія обробляє протоколи про підсумки голосування українців на виборах до Верховної Ради України.

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Інформація про підрахунок голосів оновлюється на сайті Центрвиборчкому. Окрім того, в мережі тривають онлайн-трансляції, на яких відображено табло ЦВК, де оперативно надають дані.

За підсумками опрацювання перших електронних протоколів, зі значним відривом від опонентів лідером уподобань українців є президентська партія «Слуга народу».

За даними ЦВК, явка виборців по Україні становить майже 50%.

Національний екзит-пол продемонстрував, що до парламенту дев’ятого скликання проходить п’ять партій: «Слуга народу», «Опозиційна платформа — За життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос».

Джерело: Ракурс


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