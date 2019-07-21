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ЦИК считает голоса. Фото: Ракурс

ЦИК считает голоса (ТРАНСЛЯЦИЯ)

21 июл 2019, 22:53
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Центральная избирательная комиссия обрабатывает протоколы с итогами голосования украинцев на выборах в Верховную Раду Украины.

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Информация о подсчете голосов обновляется на сайте Центризбиркома. Кроме того, в сети доступны онлайн-трансляции, на которых отображается табло ЦИК, где оперативно предоставляют данные.

По итогам обработки первых электронных протоколов, со значительным отрывом от оппонентов лидером предпочтений украинцев является президентская партия «Слуга народа».

По данным ЦИК, явка избирателей по Украине составляет почти 50%.

Национальный экзит-пол показал, что в парламент девятого созыва проходят пять партий: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

Источник: Ракурс


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