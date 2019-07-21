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Ракурс
Петр Порошенко назвал партию, с которой готов объединиться. Фото: president.gov.ua

Порошенко назвал потенциального союзника «Европейской солидарности» в Раде

21 июл 2019, 22:26
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Партия «Европейская солидарность» готова объединиться с политической силой Святослава Вакарчука «Голос».

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«ЕС» готова объединиться в новом парламенте со всеми политическими силами, которые поддерживают курс Украины в Североатлантический альянс и Европейский Союз. Об этом 21 июля во время брифинга после объявления данных Национального экзит-полла заявил лидер политической силы Петр Порошенко, сообщается на его странице в Twitter.

Своим главным партнером мы считаем наиболее идейно близкую к нам партию «Голос», если официальные результаты ЦИК подтвердят данные экзит-полов. Предлагаю немедленно умерить эмоции избирательной кампании и объединиться прежде всего на европейской и евроатлантической платформе, — отметил экс-президент.

Порошенко выразил надежду, что его партия займет почти 9% от всего состава новоизбранного парламента.

Напомним, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявляла, что ее политическая сила готова быть в коалиции только с партиями «Слуга народа» и «Голос».

Источник: Ракурс


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