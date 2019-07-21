Петро Порошенко назвав партію, з якою готовий об’єднатися. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n124577-poroshenko-nazvav-potenciynogo-souznyka-ievropeyskoyi-solidarnosti-u-radi.html

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Партія «Європейська солідарність» готова об'єднатись із політичною силою Святослава Вакарчука «Голос».

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«ЄС» готова об'єднатися в новому парламенті з усіма політичними силами, які підтримують курс України до Північноатлантичного альянсу та Європейського Союзу. Про це 21 липня під час брифінгу після оголошення данних Національного екзит-полу заявив лідер політичної сили Петро Порошенко, повідомляється на його сторінці у Twitter.

Своїм головним партнером ми вважаємо найбільш ідейно близьку до нас партію «Голос», якщо офіційні результати ЦВК підтвердять дані екзит-полів. Пропоную негайно стишити емоції виборчої кампанії і об'єднатися насамперед на європейській та євроатлантичній платформі, — зазначив екс-президент.

Порошенко висловив сподівання, що його партія займе майже 9% від усього складу новообраного парламенту.

Нагадаємо, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявляла, що її політична сила готова бути в коаліції лише з партіями «Слуга народу» та «Голос».