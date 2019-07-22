Вибори в Україні. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/ua/n124580-rezultaty-vyboriv-u-radu-po-okrugah-na-lvivschyni-lidyruie-yaroslav-dubnevych-a-na-donechchyni.html

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Стали відомі прізвища мажоритарників, які за даними ЦВК набирають більшість голосів у своєму окрузі.

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На Вінниччині у багатомандатному виборчому окрузі № 13 перемагає Петро Юрчишин, а в окрузі № 14 лідирує Ірина Борзова. Лідером перегонів у окрузі № 16 є Геннадій Вацак. Про це 21 липня повідомляє Центральна виборча комісія.

На Волині в окрузі № 22 перемагає Ігор Палиця, а в Дніпропетровській області в округах № 27 та № 32 лідирують Ігор Майданко та Олена Криворучкіна. У Донецькій області в окрузі № 47 перемагає Вадим Лях, № 50 — Руслан Требушкін, № 57 — Вадим Новинський, № 58 Сергій Магера.

У Житомирській області в окрузі № 62 лідером виборів є Сидор Кізін, № 67 — Віктор Развадовський. На Закарпатті в окрузі № 68 перемагає Йосип Борто, № 70 — Іван Дрогобецький. У Запорізькій області в окрузі № 76 виграє Валерій Прозапас, а в Івано-Франківській області в окрузі № 83 лідирує Оксана Савчук, № 84 — Роман Вірастюк.

На Київщині в окрузі № 91 лідер Олег Дунда, № 92 — Олександр Ференець, № 94 — Олександр Дубінський. У Кіровоградській області в окрузі № 38 перемагає Ігор Мурдій, № 101 Юрій Кузбит, № 102 Олесь Довгий, № 103 Олександр Поворознюк.

На Львівщині в окрузі № 120 лідирує Ярослав Дубневич, на Миколаївщині в окрузі № 130 перемагає Ігор Негулевський. В Одеській області в окрузі № 138 перемагає Степан Чернявський.

У Полтавській області в окрузі № 144 лідирує Ірина Кузьменко, № 146 — Юрій Шаповалов, № 147 — Олег Кулініч. На Рівненщині в окрузі № 153 лідирує Роман Іванісов, а в № 152 Олександр Курсик. На Тернопільщині в окрузі № 164 перемагає Михайло Головко, а в окрузі № 167 Володимир Шматко. На Харківщині в окрузі № 171 — Вікторія Кінзбурська.

На Херсонщині в окрузі № 171 перемагає Сергій Хлань. У Хмельницькій області в округах № 189, 190, 192, 193 перемагають відповідно Олена Копачук, Роман Мацола, Олександр Герега, Володимир Мельниченко. У Чернівецькій області лідером округу № 204 є Валерій Божок. У Києві в округах № 221 та 223 лідирують Анна Портнова та Людмила Буймістер.

Нагадаємо, остаточні дані Національного екзит-полу, оновлені станом на 20.00, свідчать про те, що подолали 5-відсотковий прохідний бар'єр до Верховної Ради п’ять політичних партій.