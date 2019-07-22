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Святослав Вакарчук. Фото: goloszmin.org

Партия «Голос» готова предлагать Вакарчука на должность премьера

22 июл 2019, 01:13
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Святослава Вакарчука в политической партии «Голос» готовы предлагать на пост нового главы украинского правительства.

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В политической силе хотят сначала дождаться результатов внеочередных выборов в Верховную Раду. Об этом 21 июля на брифинге заявила глава избирательного штаба «Голоса» Юлия Клименко, сообщает «Интерфакс-Украина».

На премьер-министра готовы предлагать Вакарчука, но вопрос, — кто будет формировать правительство. Давайте дождемся окончательных результатов, и тогда будем вести конкретные разговоры, — отметила она.

Клименко подчеркнула, что Вакарчук не ставит себе за самоцель стать главой Кабинета министров. Она отметила, что партия, победившая на парламентских выборах, должна нести полную ответственность за нового премьер-министра.

Напомним, после объявления окончательных результатов Национального экзит-полла президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука поговорить о должности премьер-министра. Глава государства отметил, что новым главой правительства должно быть лицо, которое ранее никогда не было в политике.


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