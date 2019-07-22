Центральна виборча комісія підрахувала більшість протоколів по закордонному виборчому окрузі, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n124588-pozachergovi-vybory-na-zakordonnomu-vyborchomu-okruzi-lidyruie-ievropeyska-solidarnist.html

Ракурс

Центральна виборча комісія (ЦВК) підрахувала 79,41% протоколів з результатами голосування на закордонному виборчому окрузі.

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На розташованих за межами України закордонних дільницях перемагає політсила «Європейська солідарність», котра за результатами підрахунків бюлетенів з результатами голосування в Україні наразі посідає третю сходинку. Про це повідомляється на сайті ЦВК.

За кордоном «Європейську солідарність» підтримують 29,49% виборців. На другому місці розташувалася партія «Слуга народу», за котру проголосували 28,69% виборців. На третій сходинці — партія «Голос» 18,58%

Четверте місце посіла «Партія Шарія» — 4,67%. П’яте — Всеукраїнське об'єднання «Свобода» — 4,07%.

Нагадаємо, наразі п’ятеро політсил долають прохідний бар'єр до Верховної Ради. На дільницях в Україні перемагає партія «Слуга народу». Друге місце посідає «Опозиційна платформа — За життя», третє - «Європейська солідарність».