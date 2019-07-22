«Месники: Кінець гри» побили рекорд «Аватара» за касовими зборами

Кадр з фільму «Месники: Кінець гри», фото: «КГ-Портал»

https://racurs.ua/ua/n124587-mesnyky-kinec-gry-pobyly-rekord-avatara-za-kasovymy-zboramy.html

Ракурс

Блокбастер «Месники: Кінець гри» на цих вихідних побив рекорд популярного фантастичного фільму 2009 року «Аватар» за касовими зборами, зібравши 2,79 млрд дол. в усьому світі за 13 тижнів.

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Рекорд «Аватару», який тримався десять років, становив 2,789 млрд дол., повідомляє агентство Associated Press.

Щоправда, цей показник не враховує інфляцію долара за останні десять років.

Окрім останньої частини «Месників» та «Аватару», позначку у 2 млрл дол. касових зборів долали ще три фільми: «Титанік» (1997 рік) — 2,187 млрд дол., «Зоряні війни: Пробудження сили» (2015 рік) — 2,068 млрд дол. та «Месники: Війна бескінечності» (2018 рік) — 2,048 млрд дол.

Водночас, за касовими зборами в Північній Америці в розмірі 853 млн дол. кінострічка «Месники: Кінець гри» займає другу сходинку, поступаючись «Пробудженню сили», котре зібрало на 80 млн дол. більше.

У світовий прокат кінострічка вийшла у 24 квітня, в американський — 26 квітня. У перші вихідні фільмові вдалося зібрати рекордні 1,2 млрд. дол., з яких 357 млн — у Північній Америці.

Нагадаємо, присвячений подіям ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС американський телесеріал «Чорнобиль» нещодавно отримав 19 номінацій американської телевізійної премії Emmy Awards 2019. Переможці премії стануть відомі 22 вересня.