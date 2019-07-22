Центрвиборчком опрацьовує результати голосування на парламентських виборах, фото: UA: Донбас

https://racurs.ua/ua/n124586-rezultaty-vyboriv-u-radu-po-okrugah-na-volyni-peremagaie-palycya-na-dnipropetrovschyni.html

Ракурс

Центральна виборча комісія вже опрацювала 11,54% протоколів з результатами голосування по одномандатних виборчих округах на позачергових парламентських виборах.

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У результаті стали відомі переможці ще в частині округів.

Так, на Вінничині в окрузі № 11 перемагає самовисуванець Сергій Кудлаєнко, в окрузі № 12 представник партії «Слуга народу» Анатолій Драбовський, в окрузі № 15 — самовисуванець Лариса Білозір, в окрузі № 17 — самовисуванець Микола Кучер, в окрузі № 18 — представник партії «Батьківщина» Олег Мейдич.

У Волинській області в окрузі № 19 лідирує самовисуванець Ігор Гузь, в окрузі № 20 — представник партії «Слуга народу» Вячеслав Рубльов, в окрузі № 21 — самовисуванець Степан Івахів, в окрузі № 23 — самовисуванець Ірина Констанкевич.

У Дніпропетровській області перемагають переважно представники партії «Слуга народу». Так,

на окрузі № 24 лідирує Дмитро Кусилевський, на окрузі № 25 — Максим Бужанський, на окрузі № 26 — Кирилл Нестеренко, на окрузі № 28 — Юрій Мисягін, на окрузі № 29 — Сергій Демченко, на окрузі № 30 — Ганна Лічманд, на окрузі № 31 — Володимир Захарченко, на окрузі № 33 — Юрій Корявченков, на окрузі № 34 — Дмитро Чорний, на окрузі № 35 — Денис Герман, на окрузі № 36 — Роман Каптєлов, на окрузі № 39 — Сергій Северин, на окрузі № 40 — Олександр Трухін.

Крім того, на окрузі № 37 лідирує самовисуванець Дмитро Шпенов, на окрузі № 38 — самовисуванець Вадим Нестеренко.

Нагадаємо, наразі прохідний бар'єр до Верховної Ради долають п’ять партій.