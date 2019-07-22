Центризбирком обрабатывает результаты голосования на парламентских выборах, фото: UA Донбасс

https://racurs.ua/n124586-rezultaty-vyborov-v-radu-po-okrugam-na-volyni-pobejdaet-palica-na-dnepropetrovschine-zaharchenko.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия уже обработала 11,54% протоколов с результатами голосования по одномандатным избирательным округам на внеочередных парламентских выборах.

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В результате стали известны победители еще в части округов.

Так, в Винницкой области в округе № 11 побеждает самовыдвиженец Сергей Кудлаенко, в округе № 12 представитель партии «Слуга народа» Анатолий Драбовский, в округе № 15 — самовыдвиженец Лариса Билозир, в округе № 17 — самовыдвиженец Николай Кучер, в округе № 18 — представитель партии «Батькивщина» Олег Мейдич.

В Волынской области в округе № 19 лидирует самовыдвиженец Игорь Гузь, в округе № 20 — представитель партии «Слуга народа» Вячеслав Рублев, в округе № 21 — самовыдвиженец Степан Ивахив, в округе № 23 — самовыдвиженец Ирина Констанкевич.

В Днепропетровской области побеждают преимущественно представители партии «Слуга народа» — в округе № 24 Дмитрий Кусилевський, в округе № 25 — Максим Бужанский, в округе № 26 — Кирилл Нестеренко, в округе № 28 — Юрий Мисягин, в округе № 29 — представитель Сергей Демченко, в округе № 30 — Анна Личманд, в округе № 31 — Владимир Захарченко, в округе № 33 — Юрий Корявченков, в округе № 34 -Дмитрий Черный, в округе № 35 -Денис Герман, в округе № 36 — Роман Каптелов, в округе № 39 — Сергей Северин, в округе № 40 -Александр Трухин.

Кроме того, в округе № 37 лидирует самовыдвиженец Дмитрий Шпенов, в округе № 38 — самовыдвиженец Вадим Нестеренко.

Напомним, в настоящее время проходной барьер в Верховную Раду преодолевают пять партий.