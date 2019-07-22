«Мстители: Конец игры» побили рекорд «Аватара» по кассовым сборам

Кадр из фильма «Мстители: Конец игры», фото: «КГ-Портал»

https://racurs.ua/n124587-mstiteli-konec-igry-pobili-rekord-avatara-po-kassovym-sboram.html

Ракурс

Блокбастер «Мстители: Конец игры» на этих выходных побил рекорд популярного фантастического фильма 2009 года «Аватар» по кассовым сборам, собрав 2,79 млрд долл. во всем мире за 13 недель.

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Рекорд «Аватара», который держался десять лет, составил 2,789 млрд. долл., cообщает агентство Associated Press.

Правда, этот показатель не учитывает инфляцию доллара за последние десять лет.

Кроме последней части «Мстителей» и «Аватара», отметку в 2 млрл долл. кассовых сборов преодолевали еще три фильма: «Титаник» (1997 год) — 2,187 млрд долл., «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015 гол) — 2,068 млрд. долл. и «Мстители Война бесконечности» (2018 год) — 2,048 млрд долл.

Однако, по кассовым сборам в Северной Америке в размере 853 млн долл. кинолента «Мстители: Конец игры» занимает второе место, уступая «Пробуждению силы», которое собрало на 80 млн долл. больше.

В мировой прокат кинолента вышла в 24 апреля, в американский — 26 апреля. В первые выходные фильму удалось собрать рекордные 1,2 млрд долл., из которых 357 млн — в Северной Америке.

Напомним, посвященный событиям ликвидации последствий аварии на ЧАЭС американский телесериал «Чернобыль» недавно получил 19 номинаций американской телевизионной премии Emmy Awards 2019. Победители премии станут известны 22 сентября.