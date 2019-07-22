Голосування на позачергових виборах в Україні відбулося 21 липня, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n124589-pozachergovi-vybory-cvk-pidrahuvala-ponad-20-buleteniv-infografika.html

Ракурс

За результатами опрацювання Центральною виборчою комісією (ЦВК) 20,75% протоколів з результатами голосування по багатомандатному виборчому округу, продовжує лідирувати партія «Слуга народу», котру підтримали 41,98% виборців (909 тис. 68 голосів).

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Про це повідомляється на сайті ЦВК.

Друге місце продовжує займати «Опозиційна платформа — За життя» — 12,55% (271 тис. 898 голосів).

Третє місце — у партії «Європейська Солідарність» (8,67% або 187 тис. 800 голосів).

Четверту сходинку посідає Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» — 8,38%, п’яту — партія «Голос» з 6,33%.

«Радикальна партія Олега Ляшка» дещо віддалилася від прохідного бар'єру — тепер її підтримують 4,18% виборців.

Для потрапляння до парламенту політичним силам потрібно здобути щонайменше 5% голосів виборців.

Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися 21 липня.

Нагадаємо, згідно з результатами Національного екзит-полу, до парламенту потраплять п’ять партій.