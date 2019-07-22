Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Юлия Клименко, фото: пресс-служба партии «Голос»

«Голос» не поддерживает проведение досрочных местных выборов

22 июл 2019, 06:11
999

Партия «Голос» не поддерживает проведение досрочных выборов в местные органы власти в 2019 году.

Loading...

По мнению политсилы, переизбирать местные власти следует только после того, как новые парламентские покажут себя в Верховной Раде в течение следующих 12 месяцев. В партии считают, что местные выборы должны уже отражать работу новых сил в парламенте. Об этом заявила глава партии Юлия Клименко, сообщает пресс-служба «Голоса».

Страна устала от выборов, — отметила Клименко и выразила надежду, что Верховная Рада IX созыва проработает весь отведенный ей законодательством срок.

Постоянная смена парламента и баланса сил плохо влияет на страну, ее экономику и граждан, — подчеркнула политик.

Согласно результатам Национального экзит-пола, во время голосования на внеочередных парламентских выборах в Украине 21 июля партия «Голос» получила 6,5% голосов избирателей, преодолев таким образом пятипроцентный проходной барьер в Верховную Раду.

Напомним, президент Владимир Зеленский вчера прокомментировал возможность проведения в Украине досрочных местных выборов.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Парламентские выборы: Завершилось голосование на заграничных избирательных округах (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в 6.00 по киевскому времени завершилось голосование на последнем зарубежном избирательном участке, расположенном в американском городе Сан-Франциско

Новости мира
06:39

Подкуп избирателей: в «Слуге народа» назвали цену за голос украинца на выборах в Раду

В Украине на внеочередных парламентских выборах имели место случаи покупки избирательных голосов. За один голос определенные политические партии предлагали от 350 до 500 грн

Новости Украины
00:29
Новости партнеров
Загрузка...