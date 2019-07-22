Юлия Клименко, фото: пресс-служба партии «Голос»

https://racurs.ua/n124591-golos-ne-podderjivaet-provedenie-dosrochnyh-mestnyh-vyborov.html

Ракурс

Партия «Голос» не поддерживает проведение досрочных выборов в местные органы власти в 2019 году.

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По мнению политсилы, переизбирать местные власти следует только после того, как новые парламентские покажут себя в Верховной Раде в течение следующих 12 месяцев. В партии считают, что местные выборы должны уже отражать работу новых сил в парламенте. Об этом заявила глава партии Юлия Клименко, сообщает пресс-служба «Голоса».

Страна устала от выборов, — отметила Клименко и выразила надежду, что Верховная Рада IX созыва проработает весь отведенный ей законодательством срок.

Постоянная смена парламента и баланса сил плохо влияет на страну, ее экономику и граждан, — подчеркнула политик.

Согласно результатам Национального экзит-пола, во время голосования на внеочередных парламентских выборах в Украине 21 июля партия «Голос» получила 6,5% голосов избирателей, преодолев таким образом пятипроцентный проходной барьер в Верховную Раду.

Напомним, президент Владимир Зеленский вчера прокомментировал возможность проведения в Украине досрочных местных выборов.