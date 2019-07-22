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В 4.00 по киевскому времени завершилось голосование на заграничном избирательном в Мехико, фото Посольство Украины в Мексике

Парламентские выборы: завершилось голосование на заграничных избирательных участках (ФОТО, ВИДЕО)

22 июл 2019, 06:39
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В Сан-Франциско (штат Калифорния, США) сегодня в 6.00 по киевскому времени (в 20.00 21 июля по местному времени) завершилось голосование на расположенном в генеральном консульстве Украины заграничном избирательном участке № 900091.

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Таким образом, голосование на заграничных избирательных округах завершилось. Об этом сообщают УНН со ссылкой на секретаря Центральной избирательной комиссии Наталью Бернацкую.

За несколько часов до этого завершилось голосование на избирательном участке № 900089, расположенном в Вашингтоне при посольстве Украины в США. На странице посольства в социальной сети Фейсбук отмечают, что за голосованием на этом участке следили официальные наблюдатели.

В 4.00 по киевскому времени завершилось голосование на заграничном избирательном участке № 900054, расположенном в Мехико в здании посольства Украины в Мексике. В пресс-службе посольства отмечают, что голосование там проходило в штатном режиме, нарушений и жалоб не зафиксировано.

В 4.00 по киевскому времени завершилось голосование на заграничном избирательном в Мехико, фото Посольство Украины в Мексике

В 4.00 по киевскому времени завершилось голосование на заграничном избирательном в Мехико, фото Посольство Украины в Мексике

Напомним, согласно результатам Национального экзит-пола, в Верховную Раду IX созыва попадают пять партий.

Источник: Ракурс


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