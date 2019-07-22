На закордонній дільниці у Варшаві проголосували майже 2,4 тис. осіб, фото: Посольство України в Польщі

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Ракурс

Центральна виборча комісія (ЦВК) опрацювала 94,11% протоколів з результатами голосування на закордонних виборчих дільницях.

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В результаті на перше місце вийшла партія «Слуга народу» з 29,25% голосів виборців.

«Європейська Солідарність» опустилася на другу сходинку з 28,79% голосів.

Третє місце — в партії «Голос», яку підтримали 18,87% голосів виборців.

На четвертому місці — «Партія Шарія». За цю політсилу проголосували 4,64% виборців.

Всеукраїнське об'єднання «Свобода» посіло п’яту сходинку з 4,07% голосів.

Партія «Опозиційна платформа — За життя» здобула 3,84% голосів.

За результатами Національного екзит-полу п’ятивідсотковий бар'єр до парламенту долають п’ять політичних сил — «Слуга народу», «Опозиційна платформа — За життя», «Європейська Солідарність», «Батьківщина» та «Голос».

Нагадаємо, о 6.00 за київським часом завершилося голосування на закордонних виборчих дільницях. Останньою закрилася дільниця № 900091, розташована в місті Сан-Франциско на західному узбережжі США.