На заграничном участке в Варшаве проголосовали почти 2,4 тыс. человек, фото: Посольство Украины в Польше

https://racurs.ua/n124593-cik-obrabotal-bolee-90-protokolov-zagranichnyh-uchastkov-sluga-naroda-obhodit-evropeyskuu.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 94,11% протоколов с результатами голосования на заграничных избирательных участках.

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В результате на первое место вышла партия «Слуга народа» с 29,25% голосов избирателей.

«Европейская Солидарность» опустилась на вторую строчку с 28,79% голосов.

Третье место — у партии «Голос», которую поддержали 18,87% голосов избирателей.

На четвертом месте — «Партия Шария». За эту политсилу проголосовали 4,64% избирателей.

Всеукраинское объединение «Свобода» заняло пятую строчку с 4,07% голосов.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» получила 3,84% голосов.

По результатам Национального экзит-пола пятипроцентный барьер в парламент преодолевают пять политических сил — «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская Солидарность», «Родина» и «Голос».

Напомним, в 6.00 по киевскому времени завершилось голосование на избирательных участках. Последним закрылся участок № 900091, расположенный в Сан-Франциско на западном побережье США.