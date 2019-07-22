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ЦИК обработал более 35% протоколов. Фото: Ракурс

Центризбирком обработал более 35% протоколов, лидирует «Слуга народа» (ИНФОГРАФИКА)

22 июл 2019, 08:15
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Центральная избирательная комиссия обработала более 35% протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду.

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По состоянию на утро 22 июля обработано уже 35,51% бюллетеней. В первой пятерке партий — «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — Зажизнь», «Европейская Солидарность», «Батькивщина» и «Голос». Соответствующая информация размещена на веб-странице ЦИК.

Лидер выборов по многомандатному избирательному округу «Слуга народа» (42,19%), на втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,75%). Третью позицию занимает партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8,71%). Еще 8,15% избирателей отдали голоса для «Батькивщины». Пятерку проходных партий замыкает «Голос» Святослава Вакарчука (6,39%).

Инфографика: ЦИК

Напомним, завершилось голосование на заграничных избирательных округах. Последним закрылся избирательный участок № 900091 в Сан-Франциско. По информации ЦИК, «Слуга народа» выходит на первое место.

Источник: Ракурс


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