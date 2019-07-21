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Ракурс
Оновлену явку виборців оприлюднила ЦВК. Фото: Ракурс

Оновлену явку виборців оприлюднила ЦВК

21 лип 2019, 14:50
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У Центрвиборчкомі розповіли, скільки українців проголосувало станом на 14.00. Явка виборців наразі становить понад 20%.

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Лідерами активності стали Кіровоградська, Луганська та Дніпропетровська області. Аутсайдерами виявились Чернівецька та Івано-Франківська області. Про це повідомили у ЦВК на брифінгу.

Ці дані оприлюднено за інформацією, яку ЦВК отримала із всіх округів.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні проходять дострокові парламентські вибори. Українці впродовж дня голосуватимуть за кандидатів у народні депутати Верховної Ради IX скликання. Виборчі дільниці в Україні працюватимуть до 20.00.

Одразу після їх закриття з’являться попередні результати волевиявлення українців за екзит-полами, а згодом перші офіційні дані оприлюднить Центральна виборча комісія.

Як раніше повідомляв «Ракурс», перша виборча дільниця за кордоном вже закрилася. Стало відомо, скільки українців прийшли проголосувати в столиці Австралії.

Джерело: Ракурс


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