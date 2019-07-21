Оновлену явку виборців оприлюднила ЦВКhttps://racurs.ua/ua/n124551-onovlenu-yavku-vyborciv-opryludnyla-cvk.htmlРакурс
У Центрвиборчкомі розповіли, скільки українців проголосувало станом на 14.00. Явка виборців наразі становить понад 20%.
Лідерами активності стали Кіровоградська, Луганська та Дніпропетровська області. Аутсайдерами виявились Чернівецька та Івано-Франківська області. Про це повідомили у ЦВК на брифінгу.
Ці дані оприлюднено за інформацією, яку ЦВК отримала із всіх округів.
Нагадаємо, що сьогодні в Україні проходять дострокові парламентські вибори. Українці впродовж дня голосуватимуть за кандидатів у народні депутати Верховної Ради IX скликання. Виборчі дільниці в Україні працюватимуть до 20.00.
Одразу після їх закриття з’являться попередні результати волевиявлення українців за екзит-полами, а згодом перші офіційні дані оприлюднить Центральна виборча комісія.
Як раніше повідомляв «Ракурс», перша виборча дільниця за кордоном вже закрилася. Стало відомо, скільки українців прийшли проголосувати в столиці Австралії.