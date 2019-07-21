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Обновленную явку избирателей обнародовал ЦИК. Фото: Ракурс

Обновленную явку избирателей обнародовал ЦИК

21 июл 2019, 14:50
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В Центризбиркоме рассказали, сколько украинцев проголосовали по состоянию на 14.00. Явка избирателей пока составляет более 20%.

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Лидерами активности стали Кировоградская, Луганская и Днепропетровская области. Аутсайдерами оказались Черновицкая и Ивано-Франковская области. Об этом сообщили в ЦИК на брифинге.

Эти данные обнародованы по информации, которую ЦИК получил из всех округов.

Напомним, что сегодня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Украинцы в течение дня будут голосовать за кандидатов в народные депутаты Верховной Рады IX созыва. Избирательные участки в Украине будут работать до 20.00.

Сразу после их закрытия появятся предварительные результаты волеизъявления украинцев, согласно информации экзит-полов, а затем первые официальные данные обнародует Центральная избирательная комиссия.

Как ранее сообщал «Ракурс», первый избирательный участок за рубежом уже закрылся. Стало известно, сколько украинцев пришли проголосовать в столице Австралии.

Источник: Ракурс


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