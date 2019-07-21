Обновленную явку избирателей обнародовал ЦИК. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n124551-obnovlennuu-yavku-izbirateley-obnarodoval-cik.html

Ракурс

В Центризбиркоме рассказали, сколько украинцев проголосовали по состоянию на 14.00. Явка избирателей пока составляет более 20%.

Loading...

Лидерами активности стали Кировоградская, Луганская и Днепропетровская области. Аутсайдерами оказались Черновицкая и Ивано-Франковская области. Об этом сообщили в ЦИК на брифинге.

Эти данные обнародованы по информации, которую ЦИК получил из всех округов.

Напомним, что сегодня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Украинцы в течение дня будут голосовать за кандидатов в народные депутаты Верховной Рады IX созыва. Избирательные участки в Украине будут работать до 20.00.

Сразу после их закрытия появятся предварительные результаты волеизъявления украинцев, согласно информации экзит-полов, а затем первые официальные данные обнародует Центральная избирательная комиссия.

Как ранее сообщал «Ракурс», первый избирательный участок за рубежом уже закрылся. Стало известно, сколько украинцев пришли проголосовать в столице Австралии.