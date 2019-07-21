Гибель бойцов на Донбассе: появилась реакция Зеленского. Фото: Opinion

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что по делу гибели двух военнослужащих на Донбассе начато срочное расследование.

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21 июля появилась новость о том, что в районе села Счастье на Донбассе двое украинских бойцов подорвались на взрывном устройстве, которое было установлено диверсионной группой боевиков, еще двое получили ранения. Зеленский отреагировал на данную новость, заявив, что гибель военнослужащих произошла в результате разорвавшейся мины, а не выстрела. Об этом президент сообщил корреспонденту «Интерфакс-Украина» после голосования на избирательном участке.

По словам Зеленского, после объявления режима перемирия на Донбассе выстрелов не было. Тем не менее, ему сообщили о погибших из-за мины. По факту происшествия уже начато срочное расследование.

Президент также выразил свою надежду на то, что на фронте ситуация в дальнейшем будет стабильной. Перемирие должно было начаться в полночь. Комментируя сложившиеся события, Зеленский добавил: «Молюсь богу, чтобы ситуация была хоть немного более стабильной, ждем».

Напомним, что договоренность о «режиме тишины» была достигнута в Минске во время заседания Трехсторонней контактной группы. Прекращение огня в Донецкой и Луганской областях было установлено 21 июля с 00 часов 01 минут по киевскому времени.