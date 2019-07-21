Загибель бійців на Донбасі: з'явилася реакція Зеленського. Фото: Opinion

https://racurs.ua/ua/n124550-zagybel-biyciv-na-donbasi-z-yavylasya-reakciya-zelenskogo.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що у справі загибелі двох військовослужбовців на Донбасі розпочато термінове розслідування.

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21 липня з’явилася новина про те, що у районі села Щастя на Донбасі двоє українських бійців підірвалися на вибуховому пристрої, який було встановлено диверсійною групою бойовиків, ще двоє отримали поранення. Зеленський відреагував на цю новину, заявивши, що загибель військовослужбовців сталася у результаті вибуху міни, а не пострілу. Про це президент повідомив кореспонденту «Інтерфакс-Україна» після голосування на виборчій дільниці.

За словами Зеленського, після оголошення режиму перемир’я на Донбасі пострілів не було. Проте, йому повідомили про загиблих через міну. За фактом події вже розпочато термінове розслідування.

Президент також висловив свою надію на те, що на фронті ситуація надалі буде стабільною. Перемир’я повинне було початися опівночі. Коментуючи цю подію, Зеленський додав: «Молюсь богу, щоб ситуація була хоч трохи більш стабільною, чекаємо».

Нагадаємо, що домовленість щодо «режиму тиші» була досягнута у Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи. Припинення вогню у Донецькій і Луганській областях було встановлено 21 липня з 00 години 01 хвилин за київським часом.