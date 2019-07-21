Вакарчук проголосував і заявив про коаліцію. Фото: Цензор

https://racurs.ua/ua/n124549-vakarchuk-progolosuvav-i-zayavyv-pro-koaliciu-video.html

Ракурс

Кандидат у народні депутати та лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук проголосував на позачергових виборах до парламенту.

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За словами Вакарчука, він сподівається на чесні та прозорі вибори, але спрогнозувати ймовірну кількість голосів, які отримає партія, відмовився. Про це він повідомив у трансляції «5 каналу».

Вакарчук заявив, що все буде добре, та зазначив, що отримав сьогодні хороший знак. Перед голосуванням Вакарчук був у Видубицькому монастирі і побачив магнолію, яку колись посадила його дружина.

Також голова партії «Голос» наголосив, що про формування коаліції зможе сказати вже після отримання результатів виборів. За словами Вакарчука, коаліцію формують не тому, що хтось комусь подобається, а лише у тому випадку, коли усі учасники об'єднання будуть готові підписати усі пункти коаліційної угоди та нести за них відповідальність.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Центральна виборча комісія опублікувала дані про кількість виборців, що проголосували, станом на 12.00 годину.