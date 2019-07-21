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Явка виборців: у ЦВК розповіли, скільки українців проголосувало на 12 годину, фото — Ракурс

Явка виборців: у ЦВК розповіли, скільки українців проголосувало на 12 годину

21 лип 2019, 12:28
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У Центрвиборчкомі розповіли, скільки українців проголосувало станом на 12.00. Явка виборців наразі становить 16,27%.

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Ці дані оприлюднено за інформацію, яку ЦВК отримала із 33 округів.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні відбуваються дочасні вибори у Раду. Українці впродовж дня голосуватимуть за кандидатів у народні депутати Верховної Ради IX скликання. Виборчі дільниці в Україні працюватимуть до 20.00.

Одразу після їх закриття з’являться попередні результати волевиявлення українців (дані екзит-полів), а згодом перші офіційні дані оприлюднить Центральна виборча комісія.

Джерело: Ракурс


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