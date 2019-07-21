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Явка избирателей: в ЦИК рассказали, сколько украинцев проголосовали на 12.00, фото — Ракурс

Явка избирателей: в ЦИК рассказали, сколько украинцев проголосовали на 12.00

21 июл 2019, 12:28
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В Центризбиркоме рассказали, сколько украинцев проголосовали по состоянию на 12.00. Явка избирателей пока составляет 16,27%.

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Эти данные обнародованы на основе информации, которую ЦИК получил из 33 округов.

Напомним, что сегодня в Украине проходят досрочные выборы в Раду. Это первые выборы, которые проходят летом. Украинцы в течение дня будут голосовать за кандидатов в народные депутаты Верховной Рады IX созыва. Избирательные участки в Украине будут работать до 20.00.

Сразу после их закрытия появятся предварительные результаты волеизъявления украинцев (данные экзит-полов), а затем первые официальные данные обнародует Центральная избирательная комиссия.

Источник: Ракурс


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