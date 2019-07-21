«Режим тиші» на фронті порушив вибух біля Щастя, є загиблі українські військові

«Тишу» на фронті порушив вибух біля Щастя, є загиблі українські військові, фото — Народна правда

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Біля населеного пункту Щастя на Луганщині загинули двоє військових Збройних сил України. Ще двоє отримали поранення.

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Вибух стався 21 липня о 08.25. Це сталося під час висування на спостережний пост взводного опорного пункту. Українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника.

Як повдіомили в прес-службі ООС, внаслідок вибуху двоє бійців отримали поранення, які виявилися несумісні з життям. Вони померли на місці підриву. Поранених відправили до міської лікарні, стан їх здоров’я задовільний.

Нагадаємо, що від сьогодні на Донбасі оголосили режим тиші, про який минулого тижня у Мінську домовилися члени тристоронньої контактної групи.