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«Тишу» на фронті порушив вибух біля Щастя, є загиблі українські військові, фото — Народна правда

«Режим тиші» на фронті порушив вибух біля Щастя, є загиблі українські військові

21 лип 2019, 12:18
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Біля населеного пункту Щастя на Луганщині загинули двоє військових Збройних сил України. Ще двоє отримали поранення.

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Вибух стався 21 липня о 08.25. Це сталося під час висування на спостережний пост взводного опорного пункту. Українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника.

Як повдіомили в прес-службі ООС, внаслідок вибуху двоє бійців отримали поранення, які виявилися несумісні з життям. Вони померли на місці підриву. Поранених відправили до міської лікарні, стан їх здоров’я задовільний.

Нагадаємо, що від сьогодні на Донбасі оголосили режим тиші, про який минулого тижня у Мінську домовилися члени тристоронньої контактної групи.

Джерело: Ракурс


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999

«Режим тиші» на фронті порушив вибух біля Щастя, є загиблі українські військові

Біля населеного пункту Щастя на Луганщині загинули двоє військових Збройних сил України. Ще двоє отримали поранення. Від сьогодні на Донбасі оголосили режим тиші, про який домовилися члени тристоронньої контактної групи

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