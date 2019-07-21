Голосування за кордоном: на дільниці у Варшаві утворилися черги. Фото: А.Дещиця

https://racurs.ua/ua/n124541-golosuvannya-za-kordonom-na-dilnyci-u-varshavi-utvorylysya-chergy-foto.html

Ракурс

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Голосування на виборах до Верховної Ради сьогодні, 21 липня, проходить не лише на території України, а й у 72 країнах світу. Зокрема, на закордонній виборчій дільниці № 900069 у столиці Польщі українці вишикувалися в чергу, аби проголосувати.

Світлини із зображенням перебігу голосування у Варшаві опублікував на своїй сторінці у Facebook надзвичайний і повноважний посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Відзначимо, що на балконі будівлі українського посольства, де відбувається голосування за кандидатів у народні депутати Верховної Ради, вивісили банер на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова, кримського режисера, засудженого в Росії за звинуваченням у тероризмі.

Загалом у закордонному виборчому окрузі відкрилося 102 дільничні виборчі дільниці. Найбільше їх у Німеччині — п’ять, по чотири — в США, Польщі та Італії, по три — в Канаді, Іспанії та Туреччині. В Росії виборчі дільниці для голосування закриті.

Найраніше голосування за кандидатів у народні депутати Верховної Ради розпочалось у посольстві України в Австралії. Станом на 9.00 за київським часом у Канберрі проголосувало 50 громадян України.

Нагадаємо, що «Ракурс» стежить за перебігом подій на позачергових парламентських виборах 2019 року.