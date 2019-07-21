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День голосування: Парубій пообіцяв допомагати новому спікеру, якщо він буде «проукраїнським», фото — Радіо Свобода

Парубій пообіцяв допомагати новому спікеру, якщо він буде проукраїнським (ВІДЕО)

21 лип 2019, 11:31
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Голова Верховної Ради України Андрій Парубій пообіцяв допомагати новому спікеру парламенту, якщо він буде «проукраїнським». Про це він сьогодні повідомив після голосування на виборчій дільниці.

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Парубій також повідомив, що сприятиме того, аби нова Рада зібралася якнайшвидше. Він прогнозує, що у випадку проблем із підрахунком голосів на окремих дільницях, результати виборів оголосять через два відведених законом тижні. Після цього спікер пообіцяв негайно скликати три робочі групи, які займатимуться формуванням комітетів, розсаджуванням депутатів у залі, а також забезпеченням їх роботи.

Допомагатиму новому спікеру, бо це важка робота та відповідальність, якщо він матиме проукраїнські погляди, — повідомив Парубій.

«Ракурс» повідомляв, що раніше сьогодні вже проголосували лідери партій «Слуга народу» Дмитро Разумков та «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Вони прокоментували інформацію щодо свого можливого прем'єрства.

Джерело: Ракурс


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