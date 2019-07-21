Учасники АТО. Учасники бойових дій України

https://racurs.ua/ua/n124484-derjava-vtrachaie-velychezni-groshi-cherez-tysyachi-feykovyh-uchasnykiv-ato-polkovnyk.html

Ракурс

Лише одиниці військовослужбовців Управління державної охорони, які отримали статус учасника АТО, реально виконували бойові завдання зі зброєю в руках. Водночас кількість учасників бойових дій, яка вказується в офіційних джерелах, обчислюється сотнями.

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Про це в інтерв’ю «Ракурсу» розповів Владислав Кошмяков — полковник, ветеран військової служби, кавалер двох орденів «За мужність» I і II ступеня, екс-керівник підрозділів спеціального призначення «Булат» і «Грім» Управління державної охорони України.

Полковник пояснив, що поняття учасника бойових дій передбачає, що людина не обов’язково перебувала у вогневому контакті чи іншій екстремальній ситуації. У 2014 році достатньо було одного дня, щоб отримати статус УБД. Тому й вийшла категорія учасників АТО з туристів-одноденок від військової служби, генеральських водіїв, фінансистів та інших допоміжних служб, які записувалися у відрядження з метою отримати відмітку за півдня.

«У масштабах держави кількість людей, які отримали статус учасника бойових дій і відповідні пільги, величезна. <…> Відсоток „учасників АТО“, які отримали статус незаслужено, призведе до дуже великих фінансових втрат держави (від різноманітних пільг до видавання землі). І найбільший відсоток таких саме у правоохоронній системі», — розповів Кошмяков.

Він зауважив, що насамперед це співробітники, які сиділи на значних корупційних грошових потоках і бажали залишитися на них. У 2014 році їм пообіцяли, що таким чином вони зможуть відкосити від люстрації і повернутися на свої місця. Це переважно прокуратура, податківці, міліція, співробітники СБУ, різні підрозділи по боротьбі з економічною злочинністю.

«Мільйонери від правоохоронних органів, яких я знав по службі, на кінець 2014 року вже мали статус учасників бойових дій. Тож по-хорошому обов’язково треба проводити ревізію всіх учасників бойових дій», — резюмував полковник.