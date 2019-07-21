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Ракурс
Тимошенко на дільниці не дала часу Україні на експерименти, фото — Фейсбук Ю.Тимошенко

Тимошенко на дільниці не дала часу Україні на експерименти (ВІДЕО)

21 лип 2019, 10:41
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Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко на виборчій дільниці відповіла на запитання про ймовірне призначення на посаду прем'єр-міністра, відзначивши, що в України не залишилося «часу на експерименти».

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Тимошенко зазначила, що сьогодні ніхто не знає, хто буде наступним прем'єром, але її команда готова до роботи.

Лідер «Батьківщини» закликала українців проголосувати і процитувала слова поетеси Олени Теліги.

«Не треба слів, хай будуть лиш діла», — продекламувала Тимошенко Телігу.

Політик сподівається, що Україна «цього разу обиратиме не емоціями, а серцем» і після виборів «країна зможе стати на ноги».

Нагадаємо, що сьогодні на дільницю виконати громадянський обов’язок приходив лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков.

Джерело: Ракурс


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