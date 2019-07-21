Тимошенко на участке не дала времени Украина на эксперименты, фото — Фейсбук Ю.Тимошенко

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на избирательном участке ответила на вопрос о возможном назначении на пост премьер-министра, отметив, что Украина не имеет «времени на эксперименты».

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Тимошенко отметила, что сегодня никто не знает, кто будет следующим премьером, но ее команда готова к работе.

Лидер «Батькивщины» призвала украинцев проголосовать и процитировала слова поэтессы Елены Телиги.

«Не надо слов, пусть будут только дела», — декламировала Тимошенко Телигу.

Политик надеется, что Украина «на этот раз будет выбирать не эмоциями, а сердцем» и после выборов «страна сможет встать на ноги».

Напомним, что сегодня на участок выполнить гражданский долг приходил и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.