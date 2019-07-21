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Где Янукович? Управление госохраны разрабатывало план по принудительному возвращению Виктора Януковича

Управление госохраны разрабатывало план по принудительному возвращению Януковича

21 июл 2019, 10:34
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После бегства бывшего президента Украины Виктора Януковича разрабатывалась спецоперация по его принудительному возвращению. Выяснить, где Янукович, и доставить его в Украину должны были сотрудники Управления государственной охраны.

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Об этом в интервью «Ракурсу» рассказал Владислав Кошмяков — полковник, ветеран воинской службы, кавалер двух орденов «За мужество» I и II степени, экс-руководитель подразделений специального назначения «Булат» и «Гром» Управления государственной охраны Украины.

«Создавалась легенда для группы офицеров. Определенная логика в этом была: наши сотрудники в силу службы хорошо знали этого человека, его привычки, образ жизни, повадки, особенности жизнедеятельности. Был разработан ряд мероприятий по доставке Януковича на территорию Украины и привлечению к уголовной ответственности», — пояснил Кошмяков.

По его словам, исполнителям спецоперации обещали звание Героя Украины — если все пройдет успешно. Однако операция требовала финансовых расходов и определенных правовых оснований. «Как я понимаю, в это все и уперлось», — уточнил полковник.

Он также подтвердил информацию о том, что в ближнем кругу охраны Петра Порошенко сохранились доставшиеся ему в наследство десятки личных охранников Виктора Януковича.

«Ряд офицеров и бывший замначуправления оказались на территории сопредельного государства. Впоследствии многие, кто был связан с предыдущим верховным главнокомандующим, остались на службе. Однако это неоднозначный вопрос. Конечно, в Израиле или Турции, других государствах с развитыми спецслужбами эти люди должны были бы быть заменены стопроцентно. Но в наших реалиях это трудновыполнимо. С другой стороны, вот взять и просто вышвырнуть людей, которые выполняли свои служебные обязанности, — тоже не бесспорное решение, хотя и однозначное с позиции охраняемого лица, тем более, в особый период», — отметил Кошмяков.

Источник: Ракурс


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