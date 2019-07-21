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Ракурс
Де Янукович? Управління держохорони розробляло план з примусового повернення Віктора Януковича

Управління держохорони розробляло план з примусового повернення Януковича

21 лип 2019, 10:34
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Після втечі колишнього президента України Віктора Януковича розроблялася спецоперація по його примусовому поверненню. З’ясувати, де Янукович, і доставити його в Україну мали співробітники Управління державної охорони.

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Про це в інтерв’ю «Ракурсу» розповів Владислав Кошмяков — полковник, ветеран військової служби, кавалер двох орденів «За мужність» I і II ступеня, екс-керівник підрозділів спеціального призначення «Булат» і «Грім» Управління державної охорони України.

«Створювалася легенда для групи офіцерів. Певна логіка в цьому була: наші співробітники завдяки службі добре знали цю людину, його звички, спосіб життя, особливості життєдіяльності. Було розроблено низку заходів з доставлення Януковича на територію України і притягненя до кримінальної відповідальності», — пояснив Кошмяков.

За його словами, виконавцям спецоперації обіцяли звання Героя України — якщо все відбудеться успішно. Проте операція потребувала фінансових витрат і певних правових підстав. «Як я розумію, саме в це все і вперлося», — уточнив полковник.

Він також підтвердив інформацію про те, що у ближньому колі охорони Петра Порошенка збереглися десятки особистих охоронців Віктора Януковича, які дісталися йому у спадок.

«Низка офіцерів і колишній заступник начальника Управління опинилися на території суміжної держави. Згодом багато з тих, хто був пов’язаний з попереднім верховним головнокомандувачем, залишилися на службі. Однак це неоднозначне питання. Ясна річ, в Ізраїлі або Туреччині, інших державах з розвиненими спецслужбами ці люди мали б бути замінені повністю. Але в наших реаліях це важко виконати. З іншого боку, ось взяти і просто викинути людей, які виконували свої службові обов’язки, — теж не безперечне рішення, хоча і однозначне з позиції охоронюваної особи, тим більше, в особливий період», — зауважив Кошмяков.

Джерело: Ракурс


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