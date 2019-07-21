Участники АТО. Участники боевых действий Украины

https://racurs.ua/n124484-gosudarstvo-teryaet-ogromnye-dengi-iz-za-tysyach-feykovyh-uchastnikov-ato-polkovnik.html

Ракурс

Лишь единицы военнослужащих Управления государственной охраны, которые получили статус участника АТО, реально выполняли боевые задания с оружием в руках. В то же время количество участников боевых действий, которое указывается в официальных источниках, исчисляется сотнями.

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Об этом в интервью «Ракурсу» рассказал Владислав Кошмяков — полковник, ветеран воинской службы, кавалер двух орденов «За мужество» I и II степени, экс-руководитель подразделений специального назначения «Булат» и «Гром» Управления государственной охраны Украины.

Полковник пояснил, что понятие участника боевых действий предполагает, что человек не обязательно находился в огневом контакте или иной экстремальной обстановке. В 2014 году достаточно было одного дня пребывания в зоне АТО, чтобы получить статус УБД. Потому и получилась категория участников АТО из туристов-однодневок от военной службы, генеральских водителей, финансистов и прочих вспомогательных служб, которые записывались в командировки с целью получить отметку за полдня.

«В масштабах государства количество людей, получивших статус участника боевых действий и соответствующие льготы, огромно. <…> Процент „участников АТО“, получивших статус незаслуженно, приведет к очень большим финансовым потерям государства (от всевозможных льгот до выдачи земли). И самый большой процент таких именно в правоохранительной системе», — рассказал Кошмяков.

Он отметил, что прежде всего это сотрудники, сидевшие на значительных коррупционных денежных потоках и желавшие остаться на них. В 2014 году им пообещали, что таким образом они смогут откосить от люстрации и вернуться на свои места. Это преимущественно прокуратура, налоговики, милиция, сотрудники СБУ, различные подразделения по борьбе с экономической преступностью.

«Миллионеры от правоохранительных органов, которых я знал по службе, на конец 2014 года уже имели статус участников боевых действий. Так что по-хорошему обязательно надо проводить ревизию всех участников боевых действий», — подытожил полковник.