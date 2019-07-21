Парубий пообещал помогать новому спикеру, если он будет проукраинским (ВИДЕО)

День голосования: Парубий пообещал помогать новому спикеру, если он будет «проукраинским», фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n124540-parubiy-poobeschal-pomogat-novomu-spikeru-esli-on-budet-proukrainskim-video.html

Ракурс

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий пообещал помогать новому спикеру парламента, если он будет «проукраинским». Об этом он сообщил после голосования на избирательном участке.

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Парубий также сообщил, что будет способствовать тому, чтобы новая Рада собралась быстрее. Он прогнозирует, что в случае проблем с подсчетом голосов на отдельных участках, результаты выборов объявят через две отведенных законом недели. После этого спикер пообещал немедленно созвать три рабочих группы, которые будут заниматься формированием комитетов, рассадкой депутатов в зале, а также обеспечением их работы.

Буду помогать новому спикеру, потому что это тяжелая работа и ответственность, если он будет иметь проукраинские взгляды, — сообщил Парубий.

«Ракурс» сообщал, что ранее сегодня уже проголосовали лидеры партий «Слуга народа» Дмитрий Разумков и «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Они прокомментировали информацию относительно своего возможного премьерства.