«Режим тишины» на фронте нарушил взрыв возле Счастья, есть погибшие украинские военные

«Тишину» на фронте нарушил взрыв возле Счастья, есть погибшие украинские военные, фото — Народная правда

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Возле населенного пункта Счастье в Луганской области погибли двое военных Вооруженных сил Украины. Еще двое получили ранения.

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Взрыв произошел 21 июля в 08.25. Это случилось во время выдвижения группы на наблюдательный пост взводного опорного пункта. Украинские военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника.

Как сообщили в пресс-службе ООС, в результате взрыва двое бойцов получили ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. Они скончались на месте подрыва. Раненых отправили в городскую больницу, состояние их здоровья удовлетворительное.

Напомним, что с сегодняшнего дня на Донбассе объявили режим тишины, о котором на прошлой неделе в Минске договорились члены трехсторонней контактной группы.