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Ракурс
Вакарчук проголосовал и заявил о коалиции. Фото: Цензор

Вакарчук проголосовал и заявил о возможной коалиции (ВИДЕО)

21 июл 2019, 14:23
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Кандидат в народные депутаты и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук проголосовал на внеочередных выборах в парламент.

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По словам Вакарчука, он надеется на честные и прозрачные выборы, но спрогнозировать вероятное количество голосов, которые получит партия, отказался. Об этом он сообщил в трансляции «5 канала».

Вакарчук заявил, что все будет хорошо, и отметил, что получил сегодня хороший знак. Перед голосованием Вакарчук был в Выдубицком монастыре и увидел магнолию, которую когда-то посадила его жена.

Также глава партии «Голос» отметил, что о формировании коалиции сможет сказать уже после получения результатов выборов. По словам Вакарчука, коалицию формируют не потому, что кто-то кому-то нравится, а только в том случае, когда все участники объединения будут готовы подписать все пункты коалиционного соглашения и нести за них ответственность.

Как ранее сообщал «Ракурс», Центральная избирательная комиссия опубликовала данные о количестве избирателей, проголосовавших по состоянию на 12.00.

Источник: Ракурс


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Вакарчук проголосовал и заявил о возможной коалиции (ВИДЕО)

Святослав Вакарчук, возглавляющий партию «Голос», проголосовал на внеочередных парламентских выборах и заявил, что надеется на честные выборы. О своих ожиданиях и желаемом количестве голосов музыкант не рассказал

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