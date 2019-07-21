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Голосування за кордоном: в Австралії явка склала лише 4%. Фото: посольство України в Австралії

Голосування за кордоном: явка в Австралії склала лише 4% (ФОТО, ВІДЕО)

21 лип 2019, 14:20
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Голосування на виборах до Верховної Ради сьогодні, 21 липня, у закордонному виборчому окрузі вже має перші результати. В Австралії, де голосування завершилося, явка на вибори склала лише 4% усіх зареєстрованих виборців.

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Голосування за кордоном: в Австралії явка склала лише 4%. Фото: посольство України в Австралії

Єдина виборча дільниця, де громадяни України могли проголосувати, знаходиться у Канберрі в будівлі посольства України в Австралії. Участь у виборах до Верховної Ради України взяло 57 осіб. Про це прес-служба посольств повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Як відомо, українці Австралії почали голосувати першими в світі на єдиній виборчій дільниці в Канберрі.

Нагадаємо, що голосування на виборах до Верховної Ради сьогодні, 21 липня, проходить не лише на території України, а й у 72 країнах світу. Зокрема, на закордонній виборчій дільниці № 900069 у столиці Польщі українці вишикувалися в чергу, аби проголосувати.

Джерело: Ракурс


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