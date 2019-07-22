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Ракурс
Святослав Вакарчук відповів на запрошення поговорити про прем’єрство. Фото: goloszmin.org

Вакарчук про прем'єрство: Мені ніхто нічого не пропонував (ВІДЕО)

22 лип 2019, 15:40
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Лідер партії «Голос», яка долає п’ятивідсотковий бар'єр та проходить до складу нової Верховної Ради, Святослав Вакарчук заявив, що ніхто поки не пропонував йому посаду прем'єр-міністра.

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За його словами, представники Зеленського не запрошували його для переговорів щодо посади прем'єр-міністра. Про це Вакарчук заявив 22 грудня на прес-брифінгу в Києві.

Мені ніхто нічого не пропонував, — коротко відповів він і наголосив, що коментарі можливі лише після оголошення офіційних результатів виборів.

Нагадаємо, 21 липня, після оголошення результатів Національного екзит-полу, президент України Володимир Зеленський запросив лідера партії «Голос» Святослава Вакарчука поговорити про посаду прем'єр-міністра. Глава держави відзначив, що новим очільником уряду повинна бути особа, яка раніше ніколи не була в політиці.

Згодом у партії «Голос» заявили, що готові пропонувати кандидатуру свого лідера Святослава Вакарчука на посаду прем'єр-міністра України. Однак у партії запевнили, що Вакарчук не ставить собі за ціль стати прем'єром.

Джерело: Ракурс


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