Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Святослав Вакарчук ответил на приглашение поговорить о премьерстве. Фото: goloszmin.org

Вакарчук о премьерстве: Мне никто ничего не предлагал (ВИДЕО)

22 июл 2019, 15:40
999

Лидер партии «Голос», которая преодолевает пятипроцентный барьер и проходит в состав новой Верховной Рады, Святослав Вакарчук заявил, что никто пока не предлагал ему должность премьер-министра.

Loading...

По его словам, представители Зеленского не приглашали его для переговоров относительно должности премьер-министра. Об этом Вакарчук заявил 22 декабря на пресс-брифинге в Киеве.

Мне никто ничего не предлагал, — коротко ответил он и подчеркнул, что комментарии возможны только после объявления официальных результатов выборов.

Напомним, 21 июля, после объявления результатов Национального экзит-полла, президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука поговорить о должности премьер-министра. Глава государства отметил, что новым главой правительства должно быть лицо, которое ранее никогда не было в политике.

Впоследствии в партии «Голос» заявили, что готовы предлагать кандидатуру своего лидера Святослава Вакарчука на должность премьер-министра Украины. Однако в партии заверили, что Вакарчук не ставит перед собой цель стать премьером.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Нардеп-кнопкодав Яценко вернется с новым составом Рады

На парламентских выборах народные депутаты лидировали с переменным успехом. Так, Андрей Деркач набрал вдвое больше голосов чем оппонент Дмитрий Шевченко из «Слуги народа», а его коллега Максим Бурбак проигрывает Валерию Божику

Новости Украины
16:22

Вакарчук дает брифинг о нарушениях на выборах (ТРАНСЛЯЦИЯ)

В Киеве в 14.30 начался срочный брифинг Святослава Вакарчука, политическая партия которого предварительно проходит в Верховную Раду. Лидер «Голоса» говорить о вопиющих нарушениях на парламентских выборах, состоявшихся в Украине 21 июля

Новости Украины
14:29
Новости партнеров
Загрузка...