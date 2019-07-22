Вакарчук о премьерстве: Мне никто ничего не предлагал (ВИДЕО)https://racurs.ua/n124622-vakarchuk-o-premerstve-mne-nikto-nichego-ne-predlagal-video.htmlРакурс
Лидер партии «Голос», которая преодолевает пятипроцентный барьер и проходит в состав новой Верховной Рады, Святослав Вакарчук заявил, что никто пока не предлагал ему должность премьер-министра.
По его словам, представители Зеленского не приглашали его для переговоров относительно должности премьер-министра. Об этом Вакарчук заявил 22 декабря на пресс-брифинге в Киеве.
Мне никто ничего не предлагал, — коротко ответил он и подчеркнул, что комментарии возможны только после объявления официальных результатов выборов.
Напомним, 21 июля, после объявления результатов Национального экзит-полла, президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука поговорить о должности премьер-министра. Глава государства отметил, что новым главой правительства должно быть лицо, которое ранее никогда не было в политике.
Впоследствии в партии «Голос» заявили, что готовы предлагать кандидатуру своего лидера Святослава Вакарчука на должность премьер-министра Украины. Однако в партии заверили, что Вакарчук не ставит перед собой цель стать премьером.