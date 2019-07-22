СБУ обшукує Кабінет міністрів і Фіскальну службу. Фото: Слово і Діло

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Обшуки у Кабінеті міністрів України, Державній прикордонній та Фіскальній службах тривають у Києві.

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Представники Головної військової прокуратури, контррозвідки СБУ та Центру спецоперацій «А» проводять слідчі дії у рамках розслідування багатомільйонних розкрадань в оборонній сфері, інформує сьогодні прес-центр Генпрокуратури.

Військова прокуратура ГПУ здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розкрадання грошових коштів у розмірі 6,7 млн ​​дол. Під час укладення іноземною компанією зовнішньоекономічного контракту з одним із підприємств концерну ДП «Укроборонпром» з постачання Державній прикордонній службі України «Підвісна система раннього виявлення».

Раніше президент Зеленський на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики заявляв про ще одну масштабну схему в оборонній сфері. За його словами, протягом п’яти років спецекспортери в оборонній сфері перераховували на офшорні рахунки 30 млн дол.

Нагадаємо, що 19 липня детективи НАБУ проводили обшуки у приміщеннях приватного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» та елітному спортивному клубі «5 елемент» в рамках розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах.