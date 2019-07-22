СБУ обыскивает Кабинет министров и Фискальную службу. Фото: Слово и Дело

https://racurs.ua/n124621-sbu-obyskivaet-kabinet-ministrov-i-fiskalnuu-slujbu-foto.html

Ракурс

Обыски в Кабинете министров Украины, Государственной пограничной и Фискальной службах осуществляются сегодня в Киеве.

Loading...

Представители Главной военной прокуратуры, контрразведки СБУ и Центра спецопераций «А» проводят следственные действия в рамках расследования многомиллионных хищений в оборонной сфере, информирует сегодня пресс-центр Генпрокуратуры.

Военная прокуратура ГПУ осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту хищения денежных средств в размере 6,7 млн долл. во время заключения иностранной компанией внешнеэкономического контракта с одним из предприятий концерна ГП «Укроборонпром» по поставке Государственной пограничной службе Украины «Подвесной системы раннего обнаружения».

Ранее президент Зеленский на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики заявлял о еще одной масштабной схеме в оборонной сфере. По его словам, в течение пяти лет спецэкспортеры в оборонной сфере перечисляли на офшорные счета 30 млн долл.

Напомним, что 19 июля детективы НАБУ проводили обыски в помещениях частного акционерного общества «Автомобильная компания «Богдан Моторс» и элитном спортивном клубе «5 элемент» в рамках расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах.