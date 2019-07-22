Святослав Вакарчук. Фото: goloszmin.org

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Ракурс

Политическая партия Святослава Вакарчука «Голос» заявляет о возможных фальсификациях на округе № 118 (город Львов) и даже срыве выборов.

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В партии уверены, что один из кандидатов в народные депутаты, а именно — Богдан Дубневич занимается фальсификацией. Об этом лидер «Голоса» Святослава Вакарчук заявил 22 июля во время пресс-конференции в Киеве.

Город Львов, округ № 118. От партии «Голос» там идет молодой экономист Галина Васильченко. Основным ее конкурентом является печально известный Богдан Дубневич, который является стволовой клеткой старой политики. Эти люди привыкли к своим методам борьбы, — отметил Вакарчук.

Лидер партии отметил, что согласно данным эксзит-полов, Васильченко победила Дубневича с разрывом почти в 13% голосов. Вакарчук уверен, что данные Центральной избирательной комиссии, которые сейчас публикуются, недостоверны. Политик отметил, что в ЦИК не поступают данные относительно кандидата от «Голоса».

Призываю правоохранительные органы, ЦИК заставить окружную и участковые комиссии выполнить требования закона, все итоги голосования в пределах округа внести в электронную систему «Выборы», составить протокол об итогах голосования, — призвал правоохранителей лидер Голоса.

Также Вакарчук считает, что президент Украины Владимир Зеленский ответственный за то, как и когда начнется свою работу Верховная Рада нового созыва.

По информации ЦИК, по состоянию на 15.00 на избирательном округе № 118 побеждает самовыдвиженец Богдан Дубневич (33,04% голосов). Галина Васильченко от «Голоса» занимает вторую позицию (30,76%). Третье место за представителем «Слуги народа» футболистом Артемом Федецким (11,70%).

Как известно, Богдан Дубневич вместе со своим братом Ярославом известны благодаря журналистским расследованиям о махинациях в госкомпании «Укрзализныця». СМИ пишут, что Богдан Дубневич является фигурантом 42 антикоррупционных расследований.

Напомним, партия «Голос» готова объединиться в коалицию с политическими силами, которые являются единомышленниками политсилы Святослава Вакарчука.