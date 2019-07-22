Обнаружена французская подлодка, которая затонула 50 лет назад. Фото: "РИА Новости"

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Ракурс

Подводная лодка, затонувшая более 50-ти лет назад, обнаружена в Средиземном море у южного побережья Франции. Ее нашла частная компания из США, которая ранее обнаружила затонувшую субмарину ВМС Аргентины.

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Французская подлодка с 52 людьми на борту пропала еще в 1968 году в районе Тулона, города на Лазурном берегу. Ее нашли на расстоянии 45 километров от Тулона, на глубине 2350 метров. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на BFMTV.

По словам министра обороны Франции Флоранс Парли, обнаружение данной подлодки — это настоящий успех и технический триумф. Также она отметила, что этого момента особенно долго ждали семьи тех моряков, которые находились на борту затонувшей подводной лодки.

Субмарину пытались отыскать еще в 1968 и 1969 годах, но безуспешно. После просьб членов семей погибших моряков поиски возобновили в феврале 2019 года, а 16 июля к военно-морским силам Франции и океанографическому институту Ifremer присоединилась частная компания из США Ocean Infinity, которой удалось обнаружить «Минерву» с помощью подводных беспилотных аппаратов.

До сих пор неизвестно, что стало причиной катастрофы, произошедшей более 50-ти лет назад. Среди возможных версий были и взрыв ракеты, и столкновение, и техническая неисправность. Всего за четыре минуты субмарина, которая шла на небольшой глубине, полностью ушла на дно.

Напомним, что ранее в Аргентине была обнаружена подлодка «Сан-Хуан», которая утонула за год до этого. Найти затонувшую субмарину также удалось американской компании Ocean Infinity. Перед ней в поисковой операции участвовали специалисты из 18-ти стран.